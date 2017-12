PORTRAIT Petite histoire Par Nicolas Montard | 07H45 | 11 décembre 2017

Au nom de l’arrière-grand-père… et de tous les morts d’Ascq assassinés par les nazis

Un ancien SS pourrait être jugé en Allemagne pour avoir participé au massacre d’Ascq en 1944. Ce procès est possible grâce à l’intervention d’Alexandre Delezenne, arrière-petit-fils d’une victime de cet Oradour nordiste. Portrait et motivations de ce Dunkerquois qui sera peut-être à l’origine du dernier jugement des crimes de guerre nazis.

Dans son grand bureau dépouillé du boulevard Lafayette à Calais, Alexandre Delezenne place rarement un mot plus haut que l’autre. Presque jamais, non plus, il ne trahit ses émotions. Sauf peut-être au moment où l’on évoque une possible forme de pardon, de temps qui passe, d’un jeune homme embrigadé dans une idéologie mortifère… « Non, ça non. On n’assassine pas impunément un enfant ou un vieillard. Si je suis soldat et qu’un officier me dit de tirer sur un enfant, je ne le fais pas. Je ne peux pas pardonner l’impardonnable »

Le vieillard dont parle Alexandre Delezenne avait un nom : Pierre Briet, 75 ans, marchand de charbon et de grains. C’était son arrière-grand-père. « A l’époque, 75 ans, c’est âgé. En plus, il boitait. » Peu de chances que le septuagénaire, sorti de son lit à coups de crosses dans le dos, soit à l’origine d’un acte de sabotage sur la voie de chemin de fer, commis à deux pas de là un peu plus tôt. Pourtant, comme 85 autres innocents d’Ascq, Pierre Briet sera assassiné par une cinquantaine de soldats nazis. Cette funeste nuit du 1er au 2 avril sera bien entendu jugée quelques années plus tard à Lille. Mais en cet été 1949, il n’y a que neuf hommes à la barre sur les dix-sept qui avaient été identifiés. Huit d’entre-eux seront condamnés à mort, puis graciés quelques années plus tard. Les huit absents écopent de la même peine par contumace.

Soixante-treize ans plus tard, l’affaire du massacre est en train de revenir en première ligne. D’ici fin décembre, le procureur de Celle, près d’Hanovre, va décider du renvoi devant le tribunal ou non d’un ancien membre de la division Hitlerjugend ayant participé au massacre. Heinz Münter, âgé de 94 ans, faisait partie des soldats jugés par contumace mais il avait pu vivre sa vie d’artisan en changeant son prénom en Karl. La justice allemande a retrouvé sa trace l’an dernier.

Un article de presse à l’origine de la démarche

S’il a pu être retrouvé, c’est grâce à Alexandre Delezenne. Et à un coup du destin.

