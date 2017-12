TRENDS Tri sélectif Par Nicolas Montard | 12H10 | 08 décembre 2017

Marine Tondelier, Gérald Darmanin et le menu spécial Johnny sont dans le twittomètre cette semaine

Le tweet de la winneuse after all

Le tweet observateur

Darmanin était à deux doigts de parler de son “premier kebab à Lille” pour justifier une éventuelle candidature en 2020. pic.twitter.com/iBiN8gFsa9 — Bruno Renoul (@brenoul) 3 décembre 2017

Le tweet d’hommage

J’oublierai thon nom, Les porcs du pénitentier, Diego derrière les bars ô ! Que je nem que je nem, Joue pas de Wok’n rôle pour moi… Quand un resto fait recette avec sa carte Johnny. https://t.co/whybHbRLjw #JohnnyHallyday pic.twitter.com/ehBCkXzxdH — Samuel Cogez (@SamuelCogez) 6 décembre 2017

Le tweet qui sent le maroilles

La tentation protectionniste actuelle inquiète l’industrie alimentaire belge https://t.co/gkIrl8R5qZ — RTBF info (@RTBFinfo) 8 décembre 2017

Le tweet optimiste

#EtatsgenerauxdelaVille à #Roubaix@GDelbar, le maire : “On est persuadé que des solutions existent et on est persuadé qu’on n’a pas tout essayé pour lutter contre le chômage.”https://t.co/icgqQY240D — Charles-O. Bourgeot (@Chob59) 8 décembre 2017

Le tweet du bon sens

Le tweet qui questionne

Métropole lilloise : Martine Aubry plaide sa bonne foi sur les 400 policiers en renfort, qui a menti? https://t.co/bexji3U5cw via @lavoixdunord — Benjamin Duthoit (@BduthoitVDN) 8 décembre 2017

Ce contenu est © DailyNord. Si cet article vous intéresse, vous pouvez reprendre un extrait sur votre site (n'excédant pas la moitié de l'article) en citant bien évidemment la source. Si vous désirez publier l'intégralité de l'article, merci de nous contacter.

Réagir à cet article

La rédaction de DailyNord modère tous les commentaires, ce qui explique qu'ils n'apparaissent pas immédiatement (le délai peut être de quelques heures). Pour qu'un commentaire soit validé, nous vous rappelons qu'il doit être en corrélation avec le sujet, constructif et respectueux vis-à-vis des journalistes comme des précédents commentateurs. Tout commentaire qui ne respecterait pas ce cadre ne sera pas publié. Evidemment, DailyNord ne publiera aucun contenu illicite. N'hésitez pas à avertir la rédaction à info(at)dailynord.fr (remplacer le "at" par "@") si vous jugiez un propos ou contenu illicite, diffamatoire, injurieux, xénophobe, etc.