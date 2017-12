Les factures de Monsieur Percheron

Révélateur, l’entretien que notre confrère Médiacités publie ce jour. L’ancien président socialiste Daniel Percheron tresse des louanges à son successeur, le Républicain Xavier Bertrand aux prises avec une région agrandie de la Picardie, et qui aurait eu la “délicatesse de ne pas critiquer son bilan”. Hum…hum…Les deux hommes se rejoignent sur le rôle de la culture et du sport comme remparts anti-FN. Ce faisant, celui qui était encore sénateur jusqu’à il y a peu n’a pas dû assister à la séance plénière du conseil des Hauts-de-France la semaine dernière dans laquelle fut stigmatisée l’héritage de la gestion de la mandature précédente avec cet endettement colossal, pointé par les agences de notation, cette mise sous tutelle qui menaçait, et ces 1,9 milliards d’euros de dépenses engagées en quelques mois peu avant la fin du mandat par une assemblée présidée par…lui-même. Des arguments souvent utilisés par Xavier Bertrand contraint à un vaste plan d’économies.

