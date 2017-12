PÉRIPHÉRIES VS CENTRE-VILLES Réflexions Par DailyNord | 10H19 | 07 décembre 2017

Cuvillier contre H&M : et si les élus étaient aussi en partie responsables de la désertification des centres-villes ?

Le maire de Boulogne-sur-Mer a lancé une campagne d’affichage pour fustiger le départ d’H&M d’un centre-ville de plus en plus sinistré. Sauf que ce sont souvent ces mêmes élus qui applaudissent à l’installation d’un centre commercial en périphérie ou d’une chaine de magasins susceptible de déménager du jour au lendemain.

Depuis qu’il n’est plus ministre, ni député, Frédéric Cuvillier a moins de résonance médiatique. Il a trouvé une bonne manière de faire parler de lui : placarder dans les espaces publicitaires de sa ville une affiche avec le message “H&M encaisse, H&M délaisse ! Stop ! Une grande enseigne profite du centre-ville et s’enrichit pendant onze ans. Elle crée des habitudes de consommation pour ensuite privilégier les centres commerciaux de périphérie. Stop à la stratégie commerciale qui ruine le commerce de proximité“.

Défense du commerce de proximité et solidaire des salariés et consommateurs #H&M à @Ville_Boulogne. pic.twitter.com/GkE2KDqseG — Frédéric Cuvillier (@fcuvillier) 28 novembre 2017

Opération médiatique réussie, mais si on peut comprendre que le maire soit en colère à cause du départ de l’enseigne, la méthode et les arguments déployés posent quand même plusieurs questions, ne serait-ce en terme d’image : bon courage pour attirer une future grande enseigne… qui craindra peut-être les foudres de Monsieur le ministre quand les affaires iront moins bien.

Mais le fond du problème est ailleurs. Est-ce que ce n’est pas en facilitant justement l’implantation de telles enseignes de vêtements à bas coûts dans les centre-villes ou dans les périphéries que le politique a créé une concurrence déloyale avec les boutiques traditionnelles, n’ayant pas les moyens de rivaliser sur les prix ? Et que par ricochets, on a tué la proximité ? Le journaliste Olivier Razemon vient de publier un ouvrage intitulé « Comment la France a tué ses villes ? ». Avec un constat simple : d’un côté, les commerces de centres-villes qui disparaissent et de l’autre, la construction toujours plus nombreuse de centres commerciaux en périphérie. Pour lui, les arguments de cette désertification progressive sont toujours les mêmes : achats sur internet, désindustrialisation, loyers trop élevés, manque de stationnements ou stationnement payant en centre-ville… Dans la métropole lilloise, un nouveau centre commercial a été inauguré, la Promenade de Flandres, plébiscité par des élus qui louent l’arrivée d’emplois sur le territoire. Mais que se passera-t-il dans une dizaine d’années pour le centre-ville de Tourcoing ? Si la création d’emploi est immédiate dans la zone commerciale, quel bilan tirer ensuite pour l’ensemble de la ville ?

Prix des loyers et fuite des talents

Cet extrait vous est offert par DailyNord. Pour lire l'intégralité de l'article, il faut vous abonner (5 euros par mois) : pour vous abonner, cliquez ici. Si vous êtes déjà abonné, vous pouvez vous identifier par ici : Identifiant Mot de passe Remember me Mot de passe perdu ? Pour toute question concernant l'abonnement (tarifs, fonctionnement, comment faire si je suis une collectivité, etc), n'hésitez pas à nous écrire à abonnement(at)dailynord.fr

Un peu plus de DailyNord ?

Ce contenu est © DailyNord. Si cet article vous intéresse, vous pouvez reprendre un extrait sur votre site (n'excédant pas la moitié de l'article) en citant bien évidemment la source. Si vous désirez publier l'intégralité de l'article, merci de nous contacter.

Réagir à cet article

La rédaction de DailyNord modère tous les commentaires, ce qui explique qu'ils n'apparaissent pas immédiatement (le délai peut être de quelques heures). Pour qu'un commentaire soit validé, nous vous rappelons qu'il doit être en corrélation avec le sujet, constructif et respectueux vis-à-vis des journalistes comme des précédents commentateurs. Tout commentaire qui ne respecterait pas ce cadre ne sera pas publié. Evidemment, DailyNord ne publiera aucun contenu illicite. N'hésitez pas à avertir la rédaction à info(at)dailynord.fr (remplacer le "at" par "@") si vous jugiez un propos ou contenu illicite, diffamatoire, injurieux, xénophobe, etc.