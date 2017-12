ANALYSE Réflexions Par Marc Prévost | 21H34 | 11 décembre 2017

En quittant les Républicains, Xavier Bertrand met les voiles sans cap

Les signes s’étaient accumulés depuis plusieurs semaines et DailyNord vous avait entretenu du crescendo savamment distillé – du bel ouvrage – par celui qui a battu Marine Pen et le Front national et qui reproche à Laurent Wauquiez, son ancien collègue et nouveau leader des Républicains, de ne pas avoir franchement désavoué la droite extrême en appelant au vote Macron. Xavier Bertrand largue les amarres et quitte les Républicains où il a bâti sa carrière politique. Analyse et perspectives.

Au-delà des conflits de personnes, il y a bien un écart idéologique voire un fossé moral sur fond de ligne identitaire assumée par l’aile majoritaire du parti (les trois-quarts des votants qui ont élu Laurent Wauquiez). Le président des Hauts-de-France largue les Républicains qu’il juge radicalisés. Désormais sans camp ni appareil partisan, Xavier Bertrand se met à son compte. L’étiquette divers droite n’est pas la plus fameuse, ni la plus brillante. Elle n’est pas non plus infamante et beaucoup de personnalités ont réussi à baliser un sentier pour se hisser sur les sommets.

