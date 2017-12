Darmanin, Chenu et Aubry sont dans le TwittoMètre

Comme chaque vendredi, DailyNord revisite l’actualité en tweets et commentaires de tweets.

Marine Le Pen et les députés FN, seuls présents pour s’opposer à la disparition du drapeau français, dans une Assemblée nationale bien vide. Où sont les Insoumis et les tartuffes de droite ? pic.twitter.com/2LyUncAO4h — Avec Marine 🇫🇷 (@avec_marine) 27 novembre 2017



On aimerait voir autant de photos de Marine Le Pen au conseil régional.

DIRECT #MardiPol @sebchenu député @FN_officiel du #Nord réagit au départ de José #Evrard : “c’est une trahison, Monsieur Evrard tente d’habiller politiquement son départ alors qu’il n’est pas à la hauteur de son mandat de député” pic.twitter.com/So8F1IdoX2 — Mardi Politique (@MardiPolitique) 28 novembre 2017



C’est fou, il y a une semaine, tout le monde bossait très bien au FN.

Livre ➡️ Chroniques de l’ancien monde – Quand la droite s’est perdue. Désormais en librairie ! pic.twitter.com/jR5yL1tOil — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) 29 novembre 2017



Lui n’a pas mis longtemps a trouvé le bon chemin.

Le Crédit du Nord ne veut plus héberger les comptes du LOSC ni accorder la moindre ligne de crédit https://t.co/WEvuFpPy2k pic.twitter.com/jwkbgLU1yW — L’ÉQUIPE (@lequipe) 29 novembre 2017

Pas de doute : le LOSC est en grande forme.

10 ème saladier #DavisCup pour la France. Bravo à Yannick Noah, à toute l’équipe avec une mention particulière pour Lucas Pouille. Formidable ambiance au #stadepierremauroy . Pensées à nos amis belges. — Martine Aubry (@MartineAubry) 26 novembre 2017

Ben, elle est où la petite vacherie pour Macron ?

Mise en service des 1ers portillons ds le #metro à Gare Lille Europe. Ttes les stations seront équipées d'ici 2020. Ce nouveau système de

contrôle d’accès des stations permet de favoriser la fluidité de la circulation, de renforcer la sécurité et de lutter contre la fraude. pic.twitter.com/gnDp2lvavg — Damien Castelain (@DamienCastelain) 30 novembre 2017

Le métro de la MEL, à la pointe de la modernité…

