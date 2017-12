Lu, vu, entendu Par DailyNord | 08H52 | 06 décembre 2017

Dans la région, les réseaux sociaux s’emballent et ça laisse songeur

Deux exemples qui témoignent de l’emballement des réseaux sociaux ces jours-ci.

À Lille, un commerçant du marché de Noël a été obligé de retirer son enseigne “La Bambou’la” suite à un déferlement de messages sur Twitter, où l’article “La” était tronqué. Ça faisait 20 ans que tout le monde se fichait de cette appellation…

On n’a pas fini de rêver.

À Fourmies, il y quelques jours, les réseaux sociaux se sont émus du sort d’un chien retrouvé en état de décomposition et qui aurait été maltraité. Sauf que La Voix y est revenu ce début de semaine en expliquant que l’affaire était un peu plus compliquée que cela (l’hypothèse d’une maladie est avancée). Mais évidemment, les réseaux sociaux, sur lesquels la présidente de la SPA locale avait posté l’affaire, se sont emballés. Cette dernière a même dû passer un appel au calme à la radio, car les internautes diffusaient l’adresse des présumés maîtres-tortionnaires, tandis que le domicile du propriétaire était dégradé et qu’on a même tenté de l’incendier. “L’habitant du logement a préféré quitter la région par crainte” écrivent nos confrères.

