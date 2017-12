ENTRETIEN Réflexions Par Nicolas Montard et Marc Prévost | 08H30 | 04 décembre 2017

Christophe Coulon, président du groupe LR : “En Picardie, nous étions rarement dans l’excès à la différence des Hauts-de-France”

Il est l’un des hommes forts des Hauts-de-France. Bras droit de Xavier Bertrand depuis une vingtaine d’années, Christophe Coulon a pris la présidence du groupe LR au conseil régional il y a quelques mois et a été confirmé fin novembre à ce poste stratégique. Entretien avec ce Picard de souche, par ailleurs nouveau vice-président à l’apprentissage. Au menu : Xavier Bertrand bien sûr, mais aussi son propre parcours, la difficile fusion des deux ex-régions, la question de la ruralité, les relations avec le FN, avec les élus de la métropole lilloise, etc. Exclusif : vous y apprendrez même le principal défaut du président de Région.

DailyNord : Ce n’est pas vous faire injure que de dire que pas grand monde ne vous connaît dans l’ex Nord – Pas-de-Calais. Quel est votre parcours pour devenir vice-président du conseil régional des Hauts-de-France ?

Christophe Coulon : Je suis un mec qui est arrivé dans la politique complètement par hasard. Je n’avais jamais envisagé ça. Natif de Noyon, avec un père chauffeur routier et une mère ouvrière, on ne parlait pas de politique. Je pense que mon père a voté pour tout l’arc-en-ciel politique d’ailleurs. Après mes études d’InfoCom à Roubaix, je suis devenu responsable de la communication de la ville de Laon dont le maire était Jean-Claude Lamant, puis, ayant trouvé ma philosophie dans le Général de Gaulle, rien de très original je vous l’accorde, j’ai pris ma première carte politique au RPR en 1998.

DailyNord : C’est à cette époque que vous rencontrez Xavier Bertrand ?

Christophe Coulon : Je me rappelle parfaitement de cette première rencontre. Pendant la campagne interne du RPR en 1999, Michèle Alliot-Marie était venue à Soissons. J’ai voté pour elle. À la sortie, Xavier Bertrand m’alpague. Il avait entendu parler de moi dans mes fonctions et, comme il était à l’époque président de l’opposition au conseil général de l’Aisne (NDLR : présidé par le socialiste Jean-Pierre Balligand), il m’a proposé de devenir attaché de groupe, secrétaire général. C’est pour moi le début d’une vie politique politicienne, où la politique devient mon métier, puisque je l’ai suivi en tant qu’attaché parlementaire quand il est devenu député (NDLR : en 2002 en battant la socialiste sortante Odette Grzegrzulka).

“Je fais partie de la famille de Xavier Bertrand. Je peux lui dire m…”

DailyNord : Du coup, vous comprenez que l’on vous considère comme l’homme-lige de Bertrand ?

Christophe Coulon : Depuis longtemps, je suis vu comme l’homme de Bertrand au mauvais sens du terme. Je ne souhaite pas privatiser ma relation avec lui, mais avec tout ce que nous avons vécu depuis près de vingt ans, je fais partie de sa famille, je peux lui dire « m….”. Mais il reste, comme à la Région, le patron, même si je ne manque pas de lui donner mes analyses.

DailyNord : D’ailleurs, est-ce logique à la Région d’être président du groupe LR et vice-président délégué à l’apprentissage ?

Christophe Coulon : A l’origine, quand j’ai postulé pour remplacer Sébastien Leprêtre (NDLR : le maire de La Madeleine qui prend ses distances avec Les Républicains après s’être présenté aux législatives sur la quatrième ème circonscription du Nord sans l’aval de son parti), j’imaginais être élu député de l’Aisne, ce qui m’aurait contraint à démissionner de ma vice-présidence. Mais j’aurais pu garder la présidence du groupe, ce qui me permettait de rester du côté décisionnel au niveau de la Région. J’ai perdu aux législatives. Aujourd’hui, les collègues du groupe ont l’air satisfait et que j’essaie d’être impartial en faisant fonctionner la méritocratie. Et je pense que j’ai un immense avantage : par rapport au chaudron bouillonnant de la Métropole européenne de Lille, j’ai beaucoup de distance en tant qu’élu picard. Ce qui permet des relations simplifiées.

DailyNord : Etre de la métropole lilloise, c’était le problème de Sébastien Leprêtre ?

