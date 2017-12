Aubry et ses proches à la fête

On n’a pas trop l’occasion de se réjouir du côté des Aubryistes depuis trois ans. Défaites électorales successives des proches (Lamy, Linkenheld, Saintignon), perte de la MEL, grosses tensions sur le nouveau plan de circulation lillois, zone de non-droit rue Jules-Guesde dénoncée par un professeur reconnu, débandade socialiste nationale, avènement de l’honni Emmanuel Macron, presse qui n’hésite pas à se moquer de ses arrangements avec la vérité, la liste est longue.

Alors, forcément, samedi, c’était champagne sur Twitter à la lecture du supplément de La Voix du Nord “Martine Aubry et les Lillois”.

Merci de votre confiance qui me va droit au cœur. C’est la meilleure récompense pour le travail fait. Il reste encore bcp à faire pour vous. pic.twitter.com/CLksdJgK7S — Martine Aubry (@MartineAubry) 2 décembre 2017

Martine #Aubry et les Lillois : l’amour toujours ? Le grand amour !

75% des Lillois trouvent l’action de la municipalité lilloise bonne à excellente ! #lillebouge pic.twitter.com/y2jjNy99w4 — Charlotte Brun (@ch_brun) 2 décembre 2017

La gouvernance de l’équipe municipale @lillefrance rassemble au-delà des clivages partisans et des partis. Belle reconnaissance par les lillois de la qualité des projets et du travail mené. #LilleBouge #sondageVDN pic.twitter.com/KixjKgUfgK — Walid Hanna (@HannaWalid) 2 décembre 2017

La cote d’amour de Martine Aubry serait au beau fixe avec 75 % des Lillois interrogés qui “trouvent l’action de la municipalité bonne à excellente et qui jugent la maire de Lille compétente“, le patron de l’IFOP ose même parler de “miracle lillois” à l’image du miracle bordelais d’Alain Juppé.

Bon, en même temps, dans le sondage, seulement 34% des sondés veulent que Martine Aubry se représente. Problème, les solutions de rechange ne sont plus légion et elles ne viendront pas de l’extérieur assure la sortante : “cela se fera avec ceux qui sont ici aujourd’hui.» Quant à la question sur le fait de se représenter en laissant la place à un autre en cours de mandat, la première édile répond : « Oui, s’il le faut vraiment. Mais alors, il faudra le dire clairement aux Lillois. » Une dernière chance pour François Lamy ?

