DES PAROLES ET DES ACTES Réflexions Par Gaetane Deljurie et Nicolas Montard | 08H30 | 22 novembre 2017

Comptes de campagne des Régionales : Xavier Bertrand n’a pas mis forcément toute la région au travail

« Notre région au travail ». Tout le monde s’en souvient : en 2015, Xavier Bertrand, alors candidat aux Régionales, avait fait sienne cette maxime pour emporter le Nord – Pas-de-Calais/Picardie. Dommage qu’il ne l’ait pas plus adaptée à ses prestataires.

Rien n’oblige un candidat à faire travailler les entreprises de la région pendant sa campagne électorale. Reste que quand on vise la tête de la collectivité et que l’on fait toute sa campagne sur « Notre région au travail », on peut trouver logique de faire travailler les prestataires régionaux.

A priori, les Hauts-de-Français manquaient de quelques compétences. Notamment en terme de stratégie de communication.

