TRI HEBDO Tri sélectif Par DailyNord | 12H00 | 24 novembre 2017

Martine Aubry, le LOSC et les Gobee Bike sont dans le TwittoMètre

Vendredi = TwittoMètre. Soit le meilleur du pire du meilleur des tweets de la semaine.

Le tweet politicard

Je n’ose imaginer ce que la majorité aurait dit si nous n’avions eu qu’un seul candidat à la Présidence @lesRepublicains… #Castaner #LREM — Pierre-Henri Dumont (@phdumont) 17 novembre 2017

Le tweet un peu de douceur dans un monde de brutes

Malgré les commentaires et nos désaccords, est-il permis de dire que nous étions simplement heureux et fiers d’être reçus à la Présidence de la République ? #rêvedegosse pic.twitter.com/ZsiqdtKaTO — Nicolas LEBAS (@LEBASNicolas) 23 novembre 2017

Le tweet Eurovisionnaire

#AEM : Notre candidature avait d’excellents atouts mais il s’agit

d’1 décision géopolitiq avec 1 système de vote digne de l’Eurovision, que la France n’a pas gagné dps 40 ans!Ns continuerons d’œuvrer pr faire de la @MEL_Lille 1 Métropole de référence en Europe & à l’international — Damien Castelain (@DamienCastelain) 20 novembre 2017

Le tweet même pas peur du ridicule

90+3‘ Dominateur dans le jeu, le LOSC s’incline face à des Amiénois très réalistes.#ASCLOSC pic.twitter.com/HvQpRNbLpp — LOSC (@losclive) 20 novembre 2017

Le tweet même pas peur du ridicule bis

🔴 Le LOSC a décidé ce jour de suspendre momentanément Monsieur Marcelo BIELSA de sa fonction d’entraîneur dans le cadre d’une procédure engagée par le club. pic.twitter.com/qR6AKRjLUL — LOSC (@losclive) 22 novembre 2017

Le tweet soutien à une cause essentielle

Plus de 14 jours d’abandon pour ce #gobeebike sans guidon ni frein. S’il vous plaît ne l’oubliez pas. #Lille @GoBeeBikeFR pic.twitter.com/LjMfi7Jsjv — Vincent Depecker (@V_Depecker) 21 novembre 2017

Le tweet “chouette, je vais pouvoir continuer à taper sur Macron”

Nous avions la conviction que le Président de la République n’avait pas – malgré ses dires – soutenu le dossier de l’#AEM à @lillefrance ; nous en avons maintenant la preuve pic.twitter.com/591qsS9931 — Martine Aubry (@MartineAubry) 20 novembre 2017

