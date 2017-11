TRI HEBDO Tri sélectif Par Nicolas Montard | 12H00 | 10 novembre 2017

Un stage de rêve chez Xavier Bertrand et les gourmandises de Miss Univers sont dans le TwittoMètre

Comme chaque vendredi, DailyNord vous propose son TwittoMètre : l’actu de la semaine vue par quelques tweets.

Le tweet “cliché”

#MissUniverse2017 @IrisMittenaereO bientôt de retour : « Je rêve d’une bonne carbonade avec de vraies frites ! » https://t.co/cGYyQugP1F pic.twitter.com/o2cYEhe2xO — La Voix du Nord (@lavoixdunord) 7 novembre 2017

Non, on ne mange pas que de la carbonade chez nous ! Mais c’est vrai, c’est pas mauvais.

Le tweet qui fait rêver

Alerte #stage de rêve en #communication #compol ! La Com’ du Cabinet du Président de @hautsdefrance recherche des stagiaires ! Please RT ! pic.twitter.com/aJKuhVN4Dw — Mélanie Blond (@MelB_00) 7 novembre 2017

Les journalistes de DailyNord envoient leurs CV.

Le tweet lobbying, mais qui devient un peu lourd

Agence européenne des médicaments : Les grands patrons de la région écrivent au président Macron https://t.co/hljlLfQt9T via @lavoixdunord — Jérôme Dumont (@JeromDumont) 9 novembre 2017

Si avec toute cette débauche d’énergie, on ne ramasse pas l’Agence du médicament, il y a des questions à se poser.

Le tweet « on l’avait oublié »

Ce soir, réunion des @lesRepublicains de la 9ème circonscription du Nord. J’ai souhaité innover et mettre en place un format moderne et participatif. Merci à tous pour votre présence nombreuse 😊😊#Refondation pic.twitter.com/tL2I59qLJ1 — Bernard Gérard (@bgerard59) 8 novembre 2017

Eh, oui BG existe encore. Comme les Républicains d’ailleurs, paraît-il.

Le tweet fayot

Déjà bien intégré au groupe. On profite de chaque minute. Le staff et les joueurs au top. 🙌🏻 pic.twitter.com/4PPAQp3gVA — Benjamin Pavard 21 (@BenPavard28) 7 novembre 2017



Vous imaginez l’ancien Lillois tweeter « Ambiance de m. avec mes c. de coéquipiers » ?

Le tweet qui explique pourquoi on n’était pas là pendant quelques heures jeudi matin

Nous avons un souci d’alimentation de SBG1/SBG4. Les 2 arrivées électriques EDF sont down (!!) et les 2 chaines de groupes électrogènes se sont mis en défaut (!!!). L’ensemble de 4 arrivées elec n’alimentent plus la salle de routage. Nous sommes tous sur le problème. — Octave Klaba (@olesovhcom) 9 novembre 2017

Heureusement pour vous, on est reviendu.

Ce contenu est © DailyNord. Si cet article vous intéresse, vous pouvez reprendre un extrait sur votre site (n'excédant pas la moitié de l'article) en citant bien évidemment la source. Si vous désirez publier l'intégralité de l'article, merci de nous contacter.

Réagir à cet article

La rédaction de DailyNord modère tous les commentaires, ce qui explique qu'ils n'apparaissent pas immédiatement (le délai peut être de quelques heures). Pour qu'un commentaire soit validé, nous vous rappelons qu'il doit être en corrélation avec le sujet, constructif et respectueux vis-à-vis des journalistes comme des précédents commentateurs. Tout commentaire qui ne respecterait pas ce cadre ne sera pas publié. Evidemment, DailyNord ne publiera aucun contenu illicite. N'hésitez pas à avertir la rédaction à info(at)dailynord.fr (remplacer le "at" par "@") si vous jugiez un propos ou contenu illicite, diffamatoire, injurieux, xénophobe, etc.