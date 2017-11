LOL Non classé | Tri sélectif Par DailyNord | 12H31 | 03 novembre 2017

… Steeve Briois, François Ruffin et la SNCB sont dans le twittomètre cette semaine

Le tweet récupération

Une femme a été violée cette nuit à #Calais par un #migrant. C’est effroyable. Rien n’a été réglé à #Calais laissé à l’abandon ! — Steeve Briois (@SteeveBriois) 31 octobre 2017

Le tweet chasseur

Bonne Fête de Saint Hubert à tous les chasseurs et amoureux de la Nature. pic.twitter.com/7C7zwPWNNp — Jean-Michel Taccoen (@JMTaccoen) 3 novembre 2017

Le tweet buveur

Autour d’un verre échangeons nos idées tout en partageant un bon moment

A très vite

Les Patriotes 59

Places limitées réservez sans attendre pic.twitter.com/Zv99omLvtw — Véronique DESCAMPS (@VroniqueDESCAMP) 3 novembre 2017

Le tweet revival

Le tweet pas d’âge pour aimer le foot

Il y a les dauphins et il y a les joueurs du LOSC. ‍♀ pic.twitter.com/rUuIlzju7M — Aurélie Drvn ‏ (@AurelieDrvn) 3 novembre 2017

Le tweet Ce Message Vient du Coeur

Va falloir se tenir à carreau…@postbadruffin pic.twitter.com/KqX6M4NJoK — Journal Fakir (@Fakir_) 3 novembre 2017

Le tweet fausse excuse belge

Suppression d’un train pour une fête de départ: la #SNCB lance une enquête interne https://t.co/IjCrL967OX pic.twitter.com/sCVODArnq1 — Le Soir (@lesoir) 2 novembre 2017

Le tweet pas tout bouclé encore

