Elections régionales 2015 : l’étude qui révèle pourquoi Martine Aubry a reculé

DailyNord s’est procuré une enquête interne de l’équipe de Pierre de Saintignon pendant la campagne des régionales 2015. La candidature de Martine Aubry avait bien été testée par les socialistes à quelques semaines du scrutin pour remplacer le candidat en place et rivaliser avec Marine Le Pen et Xavier Bertrand. Un Xavier Bertrand qu’elle aurait pu battre au premier tour.

« Il (Pierre de Saintignon, NDLR) est notre meilleur candidat. Si j’avais pensé que j’aurais été une meilleure candidate, croyez-moi, je le lui aurais dit ! Quand quelqu’un est meilleur que moi, je le reconnais » (La Voix du Nord).

Nous sommes en septembre 2015 et Martine Aubry est en opération déminage dans les médias. La rumeur court depuis des semaines : elle pourrait remplacer Pierre de Saintignon. E lle reçoit même des injonctions de ses « amis » socialistes parisiens. La maire de Lille l’assure haut et fort, même si personne ne la croit : elle ne peut pas rivaliser avec son premier adjoint.

Une étude Odoxa sur la candidature d’Aubry dans les comptes de Pierre de Saintignon

Sauf qu’encore une fois, Martine Aubry s’arrange avec la vérité (une vilaine habitude, relire Martine Aubry, l’art du baratin ).

