TIENS, TIENS Réflexions Par DailyNord | 09H00 | 28 novembre 2017

Comptes de campagne des régionales : les “petits” arrangements du FN

On ne change pas des pratiques qui gagnent. On les aménage… Le compte de campagne de Marine Le Pen pendant les régionales recèle de petits arrangements légaux, mais à la limite de la moralité.

Imaginez un instant. Votre parti est évidemment présent dans plusieurs régions pour les élections. Vous commandez une étude générale sur le FN, Hollande, Valls, la droite, etc. Bon, bien sûr, il y a une petite partie – mais vraiment pas grand chose – un peu personnalisée en région : du genre, le « Nord est une région de travailleurs qui valorise le labeur » et « les habitants du Nord ont l’impression qu’ils vont être tirés vers le bas par la fusion ». Vous n’allez pas facturer trois fois cette étude ?

Cet extrait vous est offert par DailyNord. Pour lire l'intégralité de l'article, il faut vous abonner (5 euros par mois) : pour vous abonner, cliquez ici. Si vous êtes déjà abonné, vous pouvez vous identifier par ici : Identifiant Mot de passe Remember me Mot de passe perdu ? Pour toute question concernant l'abonnement (tarifs, fonctionnement, comment faire si je suis une collectivité, etc), n'hésitez pas à nous écrire à abonnement(at)dailynord.fr

Un peu plus de DailyNord ?

Ce contenu est © DailyNord. Si cet article vous intéresse, vous pouvez reprendre un extrait sur votre site (n'excédant pas la moitié de l'article) en citant bien évidemment la source. Si vous désirez publier l'intégralité de l'article, merci de nous contacter.

Réagir à cet article

La rédaction de DailyNord modère tous les commentaires, ce qui explique qu'ils n'apparaissent pas immédiatement (le délai peut être de quelques heures). Pour qu'un commentaire soit validé, nous vous rappelons qu'il doit être en corrélation avec le sujet, constructif et respectueux vis-à-vis des journalistes comme des précédents commentateurs. Tout commentaire qui ne respecterait pas ce cadre ne sera pas publié. Evidemment, DailyNord ne publiera aucun contenu illicite. N'hésitez pas à avertir la rédaction à info(at)dailynord.fr (remplacer le "at" par "@") si vous jugiez un propos ou contenu illicite, diffamatoire, injurieux, xénophobe, etc.