Quelle retraite pour nos sénateurs ?

Ni vu ni connu, plusieurs de nos sénateurs du Nord – Pas-de-Calais ont pris leur retraite fin septembre. Mais peuvent-ils vraiment regarder Questions pour un champion en charentaises ? DailyNord a imaginé une reconversion pour certains d’entre-eux.

Daniel Percheron

Le président de Région-sénateur est donc désormais sans activité. Ça tombe bien, il y a quelques jours, l’Ecole des Agents de joueurs donnait des cours au stade Pierre-Mauroy pour former les agents de demain. Une formation idoine pour un footeux comme Daniel qui pourrait ainsi ensuite caser ses meilleurs joueurs dans son club de coeur, Lens.

Michel Delebarre

Autre grand disparu, le presque inamovible maire de Dunkerque. Pour lui, DailyNord a une autre idée : président de l’Office de Tourisme de la Creuse. Why ? But because Michel Delebarre a rendu récemment un rapport sur le désenclavement du Limousin. Bon, attention à ce qu’il ne confonde l’implantation d’un musée avec celle d’une industrie…

Marie-Christine Blandin

