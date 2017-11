PAGE D'HISTOIRE Petite histoire Par Nicolas Montard | 08H20 | 14 novembre 2017

Pourquoi y-a-t-il un cimetière chinois lié à la Première guerre mondiale à Noyelles-sur-Mer ?

Parmi les nombreux cimetières témoins de la Grande Guerre que compte notre région, il en est un particulièrement original : à Nolette, hameau de Noyelles-sur-Mer, dans la Somme, plus de 800 Chinois reposent loin de chez eux. Sans jamais avoir combattu. Histoire.

Forcément, dans les Hauts-de-France, l’endroit est particulier. Il est rare de croiser deux statues de lions gardiens impériaux chinois sur la place d’un village. Il est tout aussi peu fréquent que le cimetière, à quelques centaines de mètres de là, soit surmonté d’une porte asiatique avec des idéogrammes chinois. Derrière, entre pins et cèdres et vue sur la Picardie, les stèles s’alignent. Elles sont gravées en caractères mandarins et en anglais. «Faithful unto death», «Though dead he still liveth»… La date de décès de certains de leurs occupants interpelle : certains de ces hommes sont morts après l’Armistice, en 1919-1920.

Cet extrait vous est offert par DailyNord. Pour lire l'intégralité de l'article, il faut vous abonner (5 euros par mois) : pour vous abonner, cliquez ici. Si vous êtes déjà abonné, vous pouvez vous identifier par ici : Identifiant Mot de passe Remember me Mot de passe perdu ? Pour toute question concernant l'abonnement (tarifs, fonctionnement, comment faire si je suis une collectivité, etc), n'hésitez pas à nous écrire à abonnement(at)dailynord.fr

Un peu plus de DailyNord ?

Ce contenu est © DailyNord. Si cet article vous intéresse, vous pouvez reprendre un extrait sur votre site (n'excédant pas la moitié de l'article) en citant bien évidemment la source. Si vous désirez publier l'intégralité de l'article, merci de nous contacter.

Réagir à cet article

La rédaction de DailyNord modère tous les commentaires, ce qui explique qu'ils n'apparaissent pas immédiatement (le délai peut être de quelques heures). Pour qu'un commentaire soit validé, nous vous rappelons qu'il doit être en corrélation avec le sujet, constructif et respectueux vis-à-vis des journalistes comme des précédents commentateurs. Tout commentaire qui ne respecterait pas ce cadre ne sera pas publié. Evidemment, DailyNord ne publiera aucun contenu illicite. N'hésitez pas à avertir la rédaction à info(at)dailynord.fr (remplacer le "at" par "@") si vous jugiez un propos ou contenu illicite, diffamatoire, injurieux, xénophobe, etc.