Par DailyNord | 08H00 | 01 novembre 2017

Parisiens, si les Bordelais ne veulent pas de vous, les Lillois vous attendent à bras ouverts !

Il paraît que les Bordelais ne sont pas ravis de voir débarquer des hordes de Parisiens au bord de la Garonne. Certains les invitent même à rentrer chez eux. Amis de la capitale, ne vous désespérez pas. Nous, Lillois (et Nordistes en général), nous sommes prêts à vous accueillir à bras ouverts. Voici quelques bonnes raisons de venir nous rejoindre.

– Bon, ok, on n’a pas du aussi bon vin qu’à Bordeaux, mais on a de la bière. Et plein de bonnes bières. Et vraiment, si vous insistez, on a aussi du vin sur nos terrils.

– On a Marcelo Bielsa. Peut-être plus pour longtemps, donc dépêchez-vous !

– On n’est qu’à une heure de chez vous. Imaginez le temps gagné par rapport à Bordeaux (2h).

– On accueille les gens à bras ouverts en ce moment. Regardez, on essaie d’attirer les salariés de l’Agence européenne du Médicament, et en plus, on va même jusqu’à Londres pour séduire les victimes du Brexit (en revanche, pour les migrants, tout le monde n’est pas sur la même longueur d’ondes ici, n’est-ce pas Natacha Bouchart et Damien Carême ?).

– On a déjà des éclaireurs qui sont venus explorer Lille et les Hauts-de-France : Marine Le Pen, Xavier Bertrand, Martine Aubry, François Lamy (et même Jack Lang !), des vrais petits Parisiens perdus dans nos contrées.

– Justement, Martine Aubry cherche désespérement un successeur à son immense hauteur. Si vous entrez dans ses bonnes grâces, vous pouvez devenir maire de Lille.

– On a Primark. Pas Bordeaux.

– On a Florent Ladeyn et vous aurez beau trouver des chefs étoilés, vous n’en trouverez pas un comme ça ailleurs.

– On va être capitale mondiale du design en 2020 quand même. Si ça, c’est pas la grande classe ?

– Votre résidence secondaire va vous coûter bien moins cher dans la capitale des Flandres que dans celle du Bordelais : 2574 euros par mètre carré en moyenne pour un appartement à Lille contre 3 638 à Bordeaux.

– Ok, on n’a pas le Bassin d’Arcachon à proximité, mais on a la Belgique. Et Dunkerque.

– Anticipez un peu le réchauffement climatique : dans plusieurs décennies, les Hauts-de-France seront la nouvelle Riviera de l’Hexagone.

– Entre nous, ça sert à quoi de s’être décarcassé en inventant le concept du Touquet Paris-Plage si les gens de Paname vont s’éclater à l’exacte opposée ?

– Si vous pourrez faire de l’essence dans les deux régions, chez nous, vous mangerez un pain au chocolat plutôt qu’une chocolatine. C’est bien meilleur !

– Lille, c’est quand même deux députés de la France Insoumise que personne n’a vu venir. Plus rock’n’roll qu’Alain Juppé, non ?

