Le scenario Bielsa tourne mal

“Avec Bielsa sur le banc, Luis Campos au recrutement et Marc Ingla, ex-dirigeant du Barça (2003-2008) pour gérer les affaires courantes au quotidien, Lille n’est pas loin d’avoir pris la crème de la crème du football moderne. Le casting est parfait, ne manque plus qu’à écrire le scénario du blockbuster. Car l’an prochain, Lille visera bien plus haut que la lutte pour le maintien.” Ça, c’était dans 20 Minutes le 19 février. Notre confrère a eu raison de rester prudent… car le scenario est complètement parti en vrille ces dernières semaines. Lille se bat bien pour le maintien en Ligue 1 et son acteur fétiche vient d’être viré (enfin, c’est tout comme) pendant que la production cherche à éviter de lui payer des indemnités faramineuses.

C’est con, parce que comme le disait un certain Guardiola, «On est devant le meilleur entraîneur du monde” (L’Equipe). “C’est un entraîneur qui a sa place dans n’importe quel club au monde, donc, qu’il ait choisi le Losc permet au projet de changer de dimension. Une dimension qui permettra de gagner des titres” (toujours L’Equipe), ajoutait Gérard Lopez, le nouveau patron des Dogues. Une dimension pour le moment plutôt ridicule. Mais ça peut toujours faire un bon scenario pour la télé.

Un peu plus de DailyNord ?

Ce contenu est © DailyNord. Si cet article vous intéresse, vous pouvez reprendre un extrait sur votre site (n'excédant pas la moitié de l'article) en citant bien évidemment la source. Si vous désirez publier l'intégralité de l'article, merci de nous contacter.

Réagir à cet article

La rédaction de DailyNord modère tous les commentaires, ce qui explique qu'ils n'apparaissent pas immédiatement (le délai peut être de quelques heures). Pour qu'un commentaire soit validé, nous vous rappelons qu'il doit être en corrélation avec le sujet, constructif et respectueux vis-à-vis des journalistes comme des précédents commentateurs. Tout commentaire qui ne respecterait pas ce cadre ne sera pas publié. Evidemment, DailyNord ne publiera aucun contenu illicite. N'hésitez pas à avertir la rédaction à info(at)dailynord.fr (remplacer le "at" par "@") si vous jugiez un propos ou contenu illicite, diffamatoire, injurieux, xénophobe, etc.