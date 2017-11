POLITIQUE Réflexions Par DailyNord | 07H00 | 08 novembre 2017

La République en Marche déjà bien placée pour les Municipales dans la région ?

Amiens, Tourcoing, Saint-Omer, Valenciennes, Arras, Dunkerque, plusieurs grandes villes régionales pourraient être particulièrement convoitées par La République en Marche en 2020. D’autant que le plus souvent, elles ont déjà quelqu’un dans la place. Revue des troupes et des stratégies.

L’UDI vient-elle d’offrir ses deux premières villes à la République en Marche ? On exagère, mais à peine. Car en suspendant Frédéric Leturque, maire d’Arras, et François Decoster, maire de Saint-Omer (le premier a soutenu la liste En Marche aux Sénatoriales en position inéligible, le second était carrément sur la liste en troisième position…), les caciques du parti centriste laissent à leurs deux maires la porte ouverte pour changer de camp à la prochaine échéance municipale en 2020 (ou 2021, un report est envisagé). En effet, les deux quadragénaires, qui semblent solidement implantés dans le fief gagné électoralement en 2014 (Frédéric Leturque était maire depuis 2011, mais n’était pas passé devant les électeurs), ont désormais le champ libre pour se choisir une nouvelle casquette.

Et si les premières années de Macron sont positives, on les voit bien solliciter cette investiture et présenter leur bilan en forme de promotion. Du pain bénit pour la République En Marche. Reste à savoir ce qu’en penseront leurs électeurs. Ceci dit, une élection municipale est traditionnellement déconnectée des joutes partisanes et c’est la personnalité des candidats qui fait la différence. Alors, que le maire soit chez En Marche ou pas…

Il n’y a pas qu’Arras et Saint-Omer

Arras et Saint-Omer ne sont pas les seules villes que la République en Marche peut viser dans les Hauts-de-France.