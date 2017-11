SÉLECTION HEBDO Tri sélectif Par Nicolas Montard | 12H00 | 17 novembre 2017

Guillaume Delbar, Kev Adams et Xavier Bertrand le macroniste sont dans le TwittoMètre

Pour la fin de semaine, le TwittoMètre est évidemment de sortie.

Le tweet du maire content qui va pouvoir rouler des mécaniques

Le tweet people de chez people

Info pipole. C’est officiel : la miss univers nordiste Iris Mittenaere est en couple avec Kev Adams. https://t.co/5lIswnPCeJ via @lavoixdunord — Samuel Cogez (@SamuelCogez) 15 novembre 2017

Le tweet “et m., c’était le dirigeant des Jeunes avec Aubry”

Je lis avec stupéfaction et indignation les pratiques prêtées à Thierry Marchal-Beck. Faisons confiance à la justice. — Martine Aubry (@MartineAubry) 15 novembre 2017

Le tweet, ça y est, on a la preuve que Bertrand est macroniste (*)

Inauguration de la nouvelle boutique Trogneux à Lille, l’endroit où sont fabriqués les fameux macarons @hautsdefrance ! pic.twitter.com/zH3aqjHo9K — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) 15 novembre 2017

(*) Les chocolats Trogneux appartiennent à la famille de Brigitte Macron.

Le tweet “non, c’est vrai ? Ça c’est de l’info !”

