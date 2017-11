ENTRETIEN Réflexions Par Nicolas Montard et Marc Prévost | 08H30 | 06 novembre 2017

Dimitri Houbron, député : « Je ne veux pas devenir un satellite de La République en Marche dans le Douaisis”

Il est le plus jeune des députés En Marche du Nord – Pas-de-Calais. A 26 ans, Dimitri Houbron a fait son entrée à l’Assemblée Nationale en juin, mais n’a rien d’un godillot. Il assume une liberté de choix et de penser en estimant qu’Emmanuel Macron est aussi redevable de la campagne menée par ses troupes dans le Douaisis. Entretien avec le parlementaire de la dix-septième circonscription du Nord.

DailyNord : Vous êtes député depuis juin. S’il fallait résumer ces quelques mois en un seul mot ?

Dimitri Houbron : Intense. Et ce qui n’est pas évident, c’est le partage du travail entre la circonscription et l’Assemblée. Si on écoute le groupe et l’Assemblée, nous devrions tout le temps être à Paris. Il faut réussir à mettre le holà et rester ancré dans la circonscription. Comme Marc Dolez – l’ancien député, Front de Gauche, qui a pris du champ après cinq mandats, NDLR-, je veux être un élu présent sur le territoire, qui ne soit pas coupé du terrain. Je suis dans le Douaisis du vendredi au lundi. Le vendredi, d’ailleurs, je tiens des permanences dans les différentes communes de la circonscription.

DailyNord : Vous voulez dire que l’on vous incite rester à Paris ?

Dimitri Houbron : Oui. Et même là-bas, il est difficile de tout faire. Il y a des auditions en même temps que des séances de commissions ou en hémicycle. Ça impose vraiment de faire des choix pour ne pas devenir superficiel en essayant d’assister à tout. Il faut cibler ses spécialités et ne pas s’éparpiller. Je siège à la Commission des Lois, par définition c’est très lourd.

“Il y a une discipline de groupe, mais pas d’obéissance”

DailyNord : En juin, honnêtement, est-ce que vous étiez prêt à devenir député ?

Dimitri Houbron : Les premiers mois étaient difficiles avec cette activité intense. Mais depuis deux mois, on a fait le choix d’amplifier mon expertise sur le territoire. Nous multiplions avec mon équipe les rendez-vous avec les acteurs locaux, les institutions. Je vois Xavier Bertrand prochainement, puis Pôle Emploi, avec des questions précises sur le territoire.

DailyNord : On a dit, notamment tout au long de l’été : « Les députés En Marche, ce sont des beni oui-oui, des godillots ». Vous le prenez comment ?

Dimitri Houbron : Ce n’est pas forcément agréable, mais je ne me suis pas senti visé. Je me sens libre dans mes choix et votes. Il y a une discipline de groupe, mais pas d’obéissance. Quand je ne crois pas à un article ou à un amendement, comme l’article 2 de la loi de Sécurité intérieure, je vote contre ou je m’abstiens. Je peux aussi voter des amendements de la France Insoumise en commission si je les estime intéressants. Après, vous savez j’essaie de prendre beaucoup de recul par rapport à ce qui est dit. Quand je suis à Octobre Rose (NDLR : campagne universelle pour le dépistage de maladies comme le cancer), certains me reprochent de ne pas être dans les hôpitaux. J’ai fait le choix de donner 500 euros de mon indemnité chaque mois à une association différente du territoire, on me rétorque que mes critères ne sont pas objectifs…

DailyNord : C’est la violence du monde politique. Vous ne vous y attendiez pas ?

