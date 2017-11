DU MOUVEMENT Réflexions Par Marc Prévost | 12H54 | 27 novembre 2017

Darmanin marche chez LREM, Evrard s’engage aux Patriotes, Agir se bouge

Il souffle sur le paysage politique un vent de recomposition et les Hauts-de-France sont concernés. La preuve avec Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes Publics, qui rejoint officiellement LREM et José Evrard, député du Pas-de-Calais, qui ouvre une nouvelle brèche au FN.

Gérald Darmanin rejoint LaREM. On s’en doutait et le timing du ministre de l’Action et des comptes publics est évidemment étudié. Un bouquin en forme de patte blanche dont les bonnes feuilles sont publiées il y a quelques jours, quelques déclarations non équivoques, un moment de forte recomposition après sa propre exclusion des républicains. L’ex-communiste José Evrard qui s’est fait élire sous la bannière FN passe chez les Patriotes et donne un député à ces derniers, et enfonce un nouveau coin dans le parti de Marine Le Pen. Enfin Agir-Les Constructifs qui se transforme en parti. Dans la région et pour commencer, quatre députés fondateurs appartiennent au mouvement, Vincent Ledoux, Tokia Saïfi, Paul Christophe, et Jérôme Bignon. Deux députés, une députée européenne et un sénateur. Ca recompose et les Hauts-de-France prennent leur part.

– Désormais LREM affiche une figure de proue dans la région.

