Darmanin apprécié par Macron… mais peut encore bien mieux faire chez les Français

Evidemment, en devenant ministre, le Tourquennois Gérald Darmanin est beaucoup plus exposé – et il aime ça-. Hier, dans le Journal du Dimanche, on retrouvait son nom sous les Indiscrets, où l’on apprenait qu’Emmanuel Macron louait son activisme. Problème, quelques pages plus loin, la popularité des ministres était évaluée chez les Français… et là, l’Action et les Comptes Publics ne rapporte pas beaucoup de points. Il fait même partie du trio de queue avec Bruno Le Maire (Economie) et Muriel Pénicaud (Travail) : 46% sont satisfaits de son action contre 54% de mécontents, soit l’exacte inverse du Premier Ministre Edouard Philippe, ou loin derrière Laura Flessel aux Sports (68% d’opinions favorables).

C’est “parce qu’ils sont chargés des mauvaises nouvelles”, indique Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l’Ifop.

