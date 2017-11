ENQUÊTE Réflexions Par Gaetane Deljurie et Nicolas Montard | 08H00 | 20 novembre 2017

Régionales 2015 : les gros comptes de campagne… font les bons candidats !

Ce qui va suivre ne va peut-être pas plaire aux élus Xavier Bertrand, Pierre De Saintignon, Marine Le Pen, Fabien Roussel et Sandrine Rousseau. DailyNord est allé fouiner dans leurs dépenses lors de la campagne des régionales 2015. Des documents instructifs. Premier volet de cette enquête avec les candidats qui ont coûté le plus cher au contribuable.

Qui a dépensé le plus d’argent ?

« Les gros budgets font les meilleures campagnes ». Tel pourrait être l’adage de ces élections régionales en Hauts-de-France. Plus on dépense, plus on a de chances de gagner, et au soir du premier tour, le quinté de dépenses correspond au quinté d’arrivée.

Pour arriver au sommet, Xavier Bertrand a sorti l’artillerie lourde avec 1 681 116 euros dépensés. Soit quasiment le maximum possible, le seuil pour ces élections étant fixé à 1 744 525 euros (la campagne régionales des Hauts-de-France est la quatrième plus chère de la République, après celles de la Présidentielle, des régionales Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes).

Marine Le Pen, avec son budget total de 1,22 million d’euros, arrive en seconde position.

Pourquoi reparler des comptes de campagne près de deux ans après les Régionales ? On peut s’étonner de nous voir revenir sur la campagne deux ans après le scrutin. Sauf que consulter les comptes de campagne des candidats ne se fait pas du jour au lendemain. Les équipes des candidats doivent d’abord boucler leurs comptes et les envoyer à la commission. Après les différentes procédures contradictoires, ils sont validés. Ensuite, si ces comptes font l’objet d’une demande de consultation (comme celle de DailyNord), ils doivent être intégralement anonymisés ! On ne peut pas voir qui sont les généreux donateurs, etc. Cette nouvelle opération prend évidemment un peu de temps. Enfin, il faut que tous les comptes soient prêts. Certains peuvent déjà être disponibles quand d’autres sont encore dans une phase d’anonymisation. DailyNord a fait le choix d’attendre que les comptes des cinq premiers candidats du scrutin soient tous disponibles avant de commencer à travailler sur le sujet.

Comment expliquer cette différence entre les deux favoris ? Comme on le détaillera dans la suite de notre dossier, Xavier Bertrand avait de nombreux efforts à faire en terme de notoriété vis-à-vis de Marine Le Pen, forte déjà d’une campagne présidentielle en 2012.

Ces deux budgets sont conséquents si l’on compare aux trois autres candidats du quinté de tête.

759 070 euros pour Pierre de Saintignon (deux fois moins que Xavier Bertrand).

435 284 pour Fabien Roussel (trois fois moins que Marine Le Pen)

314 898 euros pour Sandrine Rousseau.

Faut-il voir dans la somme dépensée par Pierre de Saintignon un aveu de faiblesse des socialistes, qui avaient compris bien avant l’heure que l’élection était perdue d’avance ?

