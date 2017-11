DERNIER ÉPISODE Réflexions Par Gaetane Deljurie et Nicolas Montard | 09H00 | 30 novembre 2017

Au fil des factures des comptes de campagne, on a aussi appris…

Une campagne, ce sont des centaines et des centaines de factures. Certaines sont amusantes, d’autres étonnantes ou intrigantes.

Cette enquête est en plusieurs volets : retrouvez l’intégralité de nos révélations sur cette page.

– Un expert comptable, ça ne coûte absolument pas le même prix. La preuve : celui de Xavier Bertrand a empoché 45 840 euros, quand celui de Pierre de Saintignon ne coûtait que 18 000 euros et celui de Marine Le Pen 4200 euros… pour prendre des comptes de taille à peu près comparable. On n’a pas encore compris toute l’astuce, mais du côté des experts-comptables contactés, c’est surtout le tarif d’ami de celui du FN qui laisse circonspect. Dommage, Olivier Bied-Charreton, l’expert-comptable en question, a omis de nous répondre, tout comme Bruno Bilde, directeur de campagne de Marine Le Pen.

– La campagne de Xavier Bertrand a été financée en – petite – partie par la Gauche Moderne. What ? Oui, il s’agit du mouvement de Brigitte Mauroy, plus proche de la droite que du PS.

– Quand Xavier Bertrand dépense 590 876 en frais postaux (des timbres, donc), Pierre de Saintignon affiche un modeste 3 208 euros. La force d’un parti qui possédait encore des militants pour distribuer ses tracts. On prend les paris que le PS va devoir désormais se convertir aux bienfaits de La Poste ?

Les préservatifs de Monsieur Pierre

