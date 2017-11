DÉCRYPTAGE Réflexions Par DailyNord | 08H00 | 15 novembre 2017

Pourquoi tout le monde vous saoule avec l’Agence européenne du Médicament

Vivement le 20 novembre ! Lundi prochain, on saura enfin si l’Agence Européenne du Médicament choisit Lille, Brastislava, Milan ou Copenhague pour se délocaliser depuis Londres, pour cause de Brexit. Vous avez l’impression que nos politiques et décideurs économiques n’ont plus que ça à la bouche ? Vous avez raison. On vous explique pourquoi.

Il y avait de quoi avaler son café de travers vendredi matin à la lecture du Financial Times. Comme nous vous l’annoncions sur DailyNord , le célèbre canard britannique évoquait les chances des candidats à l’accueil de l’Agence européenne du Médicament : Bratislava et Milan font, selon le quotidien britannique, figures de grands favoris. Loin devant Lille !

Pourtant, la région a sorti l’artillerie lourde depuis des mois. Depuis l’annonce du Brexit et de ses multiples conséquences, dont le changement de siège social de l’Agence Européenne du Médicament, basée à Londres, Lille avance ses pions. Un bis repetita d’ailleurs : au moment de sa création, en 1995, l’AEM, qui délivre les autorisations de mise sur le marché des médicaments liés à la santé humaine et animale, hésitait à implanter son siège entre Londres et… Lille !

Deuxième ratage ?

