ÇA FAIT MAL Réflexions Par Marc Prévost | 19H38 | 20 novembre 2017

Agence européenne des médicaments : pourquoi la métropole lilloise n’a-t-elle pas fait le poids ?

Outch ! C’est un vrai coup de poing dans l’estomac. Non seulement Lille est brutalement écartée du ring pour l’obtention de l’agence européenne des médicaments. Mais elle ne récolte que quelques voix, celles de la France. De quoi se remettre en question… alors que Xavier Bertrand et Martine Aubry, mauvais joueurs, ont décidé de tout mettre sur le dos d’Emmanuel Macron.

Voilà la métropole lilloise remise à sa place. Il y a quelques années, une étude sur l’attractivité économique des grandes agglomérations identifiait les concurrents directs de la métropole des Hauts-de-France. On y trouvait Cologne, Glasgow, Budapest, Malmö, Milan, entre autres. Des grandes villes. Des capitales régionales. De Lombardie, du monde celte, des magyars, de l’Öresund suédois, de Rhénanie-Westphalie,…et Lille, capitale des Flandres, qui avait gravi quelques marches sur l’échelle de la notoriété en se hissant capitale européenne de la culture pendant une belle année 2004. Il fallait solliciter les dividendes de l’annus mirabilis et transformer l’essai. Oui mais…en 2017, Lille se retrouve Gros-Jean comme devant à l’instar du personnage de la fable La laitière et le pot-au-lait.

Cet extrait vous est offert par DailyNord. Pour lire l'intégralité de l'article, il faut vous abonner (5 euros par mois) : pour vous abonner, cliquez ici. Si vous êtes déjà abonné, vous pouvez vous identifier par ici : Identifiant Mot de passe Remember me Mot de passe perdu ? Pour toute question concernant l'abonnement (tarifs, fonctionnement, comment faire si je suis une collectivité, etc), n'hésitez pas à nous écrire à abonnement(at)dailynord.fr

Un peu plus de DailyNord ?

Ce contenu est © DailyNord. Si cet article vous intéresse, vous pouvez reprendre un extrait sur votre site (n'excédant pas la moitié de l'article) en citant bien évidemment la source. Si vous désirez publier l'intégralité de l'article, merci de nous contacter.

Réagir à cet article

La rédaction de DailyNord modère tous les commentaires, ce qui explique qu'ils n'apparaissent pas immédiatement (le délai peut être de quelques heures). Pour qu'un commentaire soit validé, nous vous rappelons qu'il doit être en corrélation avec le sujet, constructif et respectueux vis-à-vis des journalistes comme des précédents commentateurs. Tout commentaire qui ne respecterait pas ce cadre ne sera pas publié. Evidemment, DailyNord ne publiera aucun contenu illicite. N'hésitez pas à avertir la rédaction à info(at)dailynord.fr (remplacer le "at" par "@") si vous jugiez un propos ou contenu illicite, diffamatoire, injurieux, xénophobe, etc.