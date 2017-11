Lu, vu, entendu Par DailyNord | 08H00 | 02 novembre 2017

À Hénin-Beaumont, l’adjoint au maire mis en examen

On l’a connu plus bavard notamment sur les réseaux sociaux. Mais là, pour le moment, aucune mention de l’article de La Voix du Nord sur le compte Twitter de Christophe Szczurek. Et pour cause, “l’adjoint mis en examen dans l’affaire de la Voie d’Hénin“, c’est lui.

Résumé des faits : quelques mois après l’élection de Briois à Hénin, un obscur site “La Voie d’Hénin” a fait son apparition sur la toile et commente l’actualité locale. Sauf que c’est toujours dans le même sens : conseillers municipaux d’opposition et journalistes du quotidien régional en prennent pour leur grade.

La Voix du Nord a porté plainte. La justice a fait le lien avec l’adresse IP de l’ordinateur de l’adjoint héninois… à la communication. Le chef de cabinet de Briois, Anthony Garénaux, jadis candidat frontiste à Harnes, est lui témoin assisté.

