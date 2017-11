Lu, vu, entendu Par DailyNord | 13H25 | 20 novembre 2017

Coupe Davis : des Belges bien nordistes

La finale de la Coupe Davis, c’est ce week-end au stade Pierre-Mauroy. Pour info, les Français jouent contre les Belges et certains médias se demandent si avec les supporters possiblement venus en masse d’outre-Quiévrain, les Bleus joueront à domicile ou non. En tout cas chez les joueurs, les Belges seront moins dépaysés que nos exilés fiscaux suisses. En effet, David Goffin, meilleur classement mondial de l’histoire d’un tennisman belge, joue au TC Lille. Il succède d’ailleurs dans ce classement à un certain Xavier Malisse, qui lui joue toujours à… Arras. Or, samedi dernier le championnat de France de tennis par équipes proposait une affiche TC Lille-RC Arras. Absent, David Goffin avait un mot d’excuse en béton: il disputait sa première finale de Masters à Londres (après avoir battu pour la première fois de sa carrière le maître Roger Federer)..Autre joueur de l’équipe belge presque à la maison dans la métropole lilloise : Steve Darcis, numéro 2 en simple de l’équipe d’Outre-Quiévrain, qui a longtemps tapé des balles au TC Lille aussi. Bon, on se rassure. Nous avons quand même un Français régional de l’étape, avec Lucas Pouille, natif de Grande-Synthe.

