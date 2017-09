SUR LE PARKING DES JANTES Réalités Par Charline Vasseur | 11H17 | 21 septembre 2017

Tuning dans la région (4/4) : “Quand il y a du soleil, ça brille encore plus”

Oubliez la sobriété du rasso VAG d’Orchies. Mettez de côté la délicatesse de la gravure sur verre de Brigitte. Maintenant, on rentre dans le dur ! Place à la peinture brillante, aux ailerons, au flaming et autres trappes à essence graffées. Bienvenue dans un concours tuning. Pour le dernier épisode de notre série, reportage au Cateau-Cambrésis, dans le Nord.

« Il y a des paillettes d’or dedans, quand il y a du soleil ça brille encore plus ». Serge Chrétien a la passion du tuning dans le sang. Ce gaillard au crâne rasé, carrure de rugbyman proche de la cinquantaine, préside le Catésis Car Club depuis qu’il a repris et rebaptisé il y a huit ans. C’est lui qui organise le concours.

D’ordinaire, avec du beau temps, il devrait y avoir 110-120 véhicules exposés. Aujourd’hui, une bonne soixantaine de voitures aux plaques d’immatriculation françaises, belges et allemandes sont garées sur le parking de la gare routière du Cateau-Cambrésis. Rien à voir dans tous les cas avec la folie tuning d’il y a dix ans.

La voiture de Serge Chrétien, une 206 orange nacré or, est garée à l’extérieur du parking. Il a tout customisé lui-même. « Ce qui nous plaît, c’est d’avoir des belles voitures. C’est plus agréable à regarder. » Serge décrit spontanément l’une des caisses garée juste à côté de lui. Une 206 aussi, blanche avec des jantes chromées, peinture et extérieur personnalisés. Grâce aux portières façon Lamborghini relevées, on peut admirer l’intérieur et ses sièges en cuir blanc. Même ce qu’on appelle le fond de compteur est orné de dessins. « Tout ça, c’est des tops en plus ».

Tops en folie

Ah, le fameux top ! C’est la catégorie dans laquelle un conducteur concourt. Il y a trois vainqueurs, comme sur un podium. Top peinture, top phares, top intérieur coffre, top jantes, top trappe à essence… ça donnerait presque le tournis. Au total, en fin d’après-midi, plus de 120 coupes et deux best-of (un français, un étranger) seront remis. « Les best-of, ce sont les voitures les plus belles des plus belles. Belles jantes, bel intérieur, tout le confort, sono, lecteur DVD, peinture brillante… » Du coup, on ne saisit pas bien la différence avec le top 40… Il semblerait qu’il s’agisse d’une catégorie pour les plus canons aussi, mais toutes nationalités confondues. C’est le jury du concours, composé des neuf adhérents du club de tuning, qui désigne les grands vainqueurs.

L’excès pour règle

