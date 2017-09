MYTHOLOGIE POLITIQUE Rebrousse-poil Par DailyNord | 07H00 | 12 septembre 2017

Si Macron est Jupiter, quels Dieux grecs et romains sont nos hommes et femmes politiques régionaux ?

À peine entré à l’Elysée, le président Macron a déjà son surnom : Jupiter. On a connu pire comme sobriquet. Ce qui nous a donné envie de décliner l’exercice en région : si Emmanuel Macron est Jupiter, quels dieux antiques seraient ces quelques personnalités régionales ?

Gérald Darmanin = Mercure

Pas beaucoup d’hésitation pour le Ministre de l’Action des Comptes Publics. Il parle beaucoup – trop ?-, il est à Bercy, le Grand argentier, il a été successivement le porte-parole/directeur de campagne de Xavier Bertrand et Nicolas Sarkozy, avant de rejoindre Emmanuel Macron. Ça tombe bien, l’ami Mercure (ou Hermès son équivalent grec) était le messager des Dieux et celui du commerce.

Patrick Kanner = Apollon

Bon, pas parce qu’il est beau comme un Apollon – on se permettra pas de juger -, mais tout le monde connaît les talents de chanteur d’opéra de l’ex-ministre de la Ville et des Sports. Apollon est, comme chacun sait, le dieu de la Musique.

Daniel Fasquelle = Diane

On se permet de faire des interversions de sexe… et notamment avec Daniel Fasquelle. Le futur candidat à la tête des LR a bien des airs de Diane, la déesse de la chasse. Parce que le député ne manque jamais de rappeler que lui il aime les chasseurs. Et pas les écolos.

Philippe Vasseur = Déméter

Bon, il n’est plus un homme politique, mais l’ancien ministre de l’Agriculture – le seul qu’ait connu la région -, ne pouvait bien sûr pas échapper au parallèle avec Déméter, la déesse grecque de l’agriculture.

François Lamy = Pluton

On n’est pas gentil… mais bon, partout il y passe, François Lamy sème la mort, comme Pluton, Dieu de la mort. Municipales de 2014 à Palaiseau (même s’il n’était pas tête de liste), Régionales 2015, enfin députation de 2017 dans une circonscription imperdable, Lamy est devenu le roi des Enfers.

Marine Le Pen = Mars

Bon logique. Elle vitupère beaucoup, la désormais députée du Pas-de-Calais, ne rechigne pas au combat et gagne même des élections. Même si elle mériterait quelques cours de tactique, comme lors de l’entre-deux tours de la présidentielle. Une vraie tunique de Nessus ce débat raté.

