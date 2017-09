PEDAGOGIE Dossier Par Marc Prévost | 08H30 | 18 septembre 2017

Nord et Pas-de-Calais : les élections sénatoriales expliquées à ceux qui n’auraient rien suivi

L’élection des 11 sénateurs du Nord et des 7 du Pas de Calais, c’est le 24 septembre prochain. Si vous n’avez pas à aller aux urnes, sachez que sénateurs, députés, conseillers régionaux et départementaux, délégués des conseils municipaux le feront pour vous. Si vous n’avez rien suivi du film, après vous avoir expliqué pourquoi les sénatoriales sont plus passionnantes que les législatives, DailyNord vous détaille tout de ces passionnantes élections : mode de scrutin, enjeux, état des forces en présence, sans oublier les éternelles rivalités de personnes.

Les enjeux. Cruciaux. L’année 2017 est ô combien fertile en événements électoraux. Ces sénatoriales revêtent une importance politique stratégique. Dernier bastion national de la droite sortante, battue à la présidentielle et aux législatives, elle est souvent un refuge ou un tremplin pour les éclopés, les individualités comme les formations partisanes. Ainsi dans le Nord et le Pas de Calais, où les tactiques de personnes et les rivalités partisanes s’affichent sur le devant de la scène (à relire : pourquoi les sénatoriales sont plus intéressantes que les législatives). La réforme de la fiscalité locale, la remise à plat des emplois aidés, les coupes claires dans les dotations d’Etat aux collectivités, le canal Seine-Nord, les grands projets, sont au coeur des dossiers. Pour le nouveau président, c’est la majorité des 3/5 au parlement qui est en jeu, seuil nécessaire pour une éventuelle réforme constitutionnelle.

Scrutin. Les sénatoriales, c’est un scrutin de liste départementale et paritaire à la proportionnelle et un seul tour et au suffrage indirect. Le collège électoral est composé

