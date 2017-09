MAUVAIS GOÛT Lu, vu, entendu Par Gaëtane Deljurie | 12H24 | 19 septembre 2017

Mauvais jeu de mot ou bon coup de pub ?

On va laisser la photo, prise rue de Douai à Lille, parler d’elle-même.

Si le jeu de mot n’est pas du meilleur goût, il passe encore moins quand on apprend que la société “Neuf pour tous” est nordiste, qu’elle commercialise ces programmes immobilier dans toute la région, notamment dans le cadre des projets ANRU (Agence nationale de rénovation urbaine) et qu’elle pilote des accessions “maîtrisées” à la propriété… en partenariat avec la Métropole européenne de Lille ! On ne sait même pas si le bon coup de pub sera au rendez- vous…

