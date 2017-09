MOOD Tri sélectif Par DailyNord | 12H00 | 08 septembre 2017

Le twittomètre de la semaine : l’effet Nolan à Dunkerque, une guerre pour le Seine-Nord, l’adieu au Club de foot de Calais, entre autres

Vous n’avez pas le temps de tout voir dans le flot de Twitter ? DailyNord est là pour vous sélectionner les plus importants, les plus étonnants, les plus effarants… twittos de la semaine.

Le tweet ciné-touristique

Dunkerque : le film de Nolan donne un sérieux coup de fouet au tourisme local @Lgougelot #E1Matin pic.twitter.com/5yJeku4wE4 — Europe 1 (@Europe1) 8 septembre 2017

Le tweet de fermeture

BAD NEWS

Alors que je m’apprête à aller au salon Maison & Objet à Paris…

La très belle boutique de déco… https://t.co/YO9SS2OOSv — Lille Confidential (@LilleConf) 8 septembre 2017

Le tweet déclaration de guerre

Le tweet d’adieu au CRUFC

Le CRUFC va disparaître : triste. Quel gâchis ! 10 ans de ma vie journalistique #coupedefrance pic.twitter.com/jhbejahmVO — Emmanuel Bouin (@emmanuelbouin) 6 septembre 2017

Le tweet coup de gueule

#Darmanin quitte son poste de maire pour devenir 1er adjoint. Ce qui est interdit aux Parlementaires. Moralisation pour tous, sauf pour LREM pic.twitter.com/TSJwc556Xh — Pierre-Henri Dumont (@phdumont) 2 septembre 2017

Le tweet de selfi/auto-merci

Les CP de @TourcoingVille disent merci à @EmmanuelMacron et @jmblanquer pour les classes de 12 élèves seulement ! pic.twitter.com/nxX8clU5Ok — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) 4 septembre 2017

Le tweet du footballeur né à Armentières (débuts à Bailleul puis au LOSC)

Très heureux d’honorer ma première sélection en Espoirs par une victoire et un triplé!! Le chemin est encore long 🎩🇫🇷 #stayfocus #FFF — Martin Terrier (@Martin_Terrier) 5 septembre 2017

