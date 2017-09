TOUR D'HORIZON Tri sélectif Par DailyNord | 12H09 | 01 septembre 2017

Le twittomètre de la semaine : Xavier Bertrand seul au MEDEF, Julian Palmieri dit bye bye au Losc, Clint Eastwood est à Arras

Dans la jungle des tweets, DailyNord repère pour vous les tweets qui font sourire ou grincer des dents. Pour cette dernière semaine d’août, ça va de l’auto-promo de Xavier Bertrand, l’adieu de Julian Palmeri au Losc, le cours de politique aux néo-députés et même Clint Eastwood à Arras…

Le tweet solo mio

Le tweet cocorico





Le tweet d’adieu

Le tweet épaté



Le tweet historique

Le 1er septembre 2017 restera dans les livres d’histoire comme le jour où le grand #ClintEastwood est venu poser ses caméras à Arras. pic.twitter.com/r7ewCRJdow — Anthony Blondeau (@tonyblondo) 1 septembre 2017

Le tweet tradi

[J’PEUX PAS, J’AI BRADERIE !] 🍟🎉

Les premiers exposants sont arrivés au Champ de Mars ! #braderiedelille pic.twitter.com/3oeeTwYxxC — Lille (@lillefrance) 1 septembre 2017

