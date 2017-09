BIM Tri sélectif Par DailyNord | 12H21 | 15 septembre 2017

Le twittomètre de la semaine : l’union autour du Canal Seine Nord, le cafouillage à l’Université et le sens de la comm’ des élus

Vous êtes perdus dans la twittosphère ? DailyNord a sélectionné pour vous quelques tweets dans le flot continu de cette semaine, avec des messages qui nous ont amusés, interpellés ou agacés.



Le tweet de l’ancien ministre-député qui n’a plus que ça à faire

Demain, je manifesterai à Lille contre la loi “Travail” et ses ordonnances de régression sociale — François Lamy (@lamy_f) 11 septembre 2017

Le tweet des élus qui se serrent les coudes

“Le barrage va peut-être se lever. Nous voulons ce canal et nous sommes prêts à faire des efforts” @xavierbertrand pic.twitter.com/bt9Bjv6deF — Hauts-de-France (@hautsdefrance) 12 septembre 2017

Le tweet de l’élu content qui n’a pas encore de photo à mettre

Centre Aquatique Flandre Lys terminé pour Noël comme prévu !!!

3 jours de visite pour tout public durant les vacances 🏊‍♀️🏊🏊‍♀️🏊 #CCFL pic.twitter.com/S2fn2FAGpO — Bruno Ficheux (@BFicheux) 12 septembre 2017

Le tweet qui livre de l’info pure et dure

A la cantine ce midi ? carottes râpées / tajine de dinde aux abricots et petits légumes, semoule de blé / fromage / fruit #saintandré pic.twitter.com/WrFbeTmJ81 — Ville de Saint-André (@StAndre59350) 12 septembre 2017

Le tweet qui vend des adhésions comme la grande distribution

📢 Jusqu’au 25 septembre, une adhésion au FN en ligne, c’est une photo signée par @MLP_officiel en 🎁 ! Par ici 👇https://t.co/KVuOHDSxTB pic.twitter.com/XbIB2ALs4J — Front National (@FN_officiel) 12 septembre 2017

Le tweet de la cafouillade et des excuses

L’université s’excuse auprès de ses étudiant-e- de n’avoir pu les accueillir dans de bonnes conditions auj. pour les réunions #UE9 #UE10 — Université Lille 3 (@Lille3) 12 septembre 2017

Le tweet pas du tout intéressé

…Ici c’est aussi #Paris2024.La @MEL_Lille a ts les atouts pr être base-avant: 1h de Paris, équipemts & savoir-faire pr les gds évents 2/2 pic.twitter.com/lCAVXwg05v — Damien Castelain (@DamienCastelain) 13 septembre 2017

