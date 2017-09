SÉLECTION HEBDOMADAIRE Tri sélectif Par DailyNord | 12H00 | 22 septembre 2017

Le twittomètre de la semaine

Comme chaque vendredi désormais, DailyNord note quelques tweets marquants de la semaine.

Le tweet “on n’a toujours pas compris le rapport” (à moins que le FN ne soit donc devenu un patrimoine ?)

Journées du patrimoine ce week end : une bonne occasion de s’afficher #Front National pic.twitter.com/5ozUvCuFZD — MARECAUX Christophe (@MarecauxC) 15 septembre 2017

Le tweet deux meilleurs ennemis devant les photographes

Aux côtés de @MartineAubry, @ch_brun @duhemsebastien pour visiter le très dynamique centre de loisirs de l’école Louis Blanc à Lille Fives pic.twitter.com/c2eRm41OUh — Patrick Kanner (@PatrickKanner) 20 septembre 2017

Le tweet de l’ancien mégretiste qui avait trahi papa Le Pen

L’unité de notre famille de pensée c’est Marine Le Pen ! En avant pour le nouveau Front ! pic.twitter.com/xuY4K7mUap — Steeve Briois (@SteeveBriois) 21 septembre 2017

Le tweet de celui qui saute de joie parce que son camarade s’est fait exclure le matin-même

Merci à @MLP_officiel de sa confiance en me nommant porte parole du @FN_officiel , avec mes camarades @jsanchez_fn et @J_Bardella — Sébastien Chenu (@sebchenu) 21 septembre 2017

Le tweet “ben on ne nous avait pas dit que c’était le meilleur entraîneur du monde ?”

Marcelo Bielsa compte 5 points après ses 6 premiers matchs, pire total pour un entraîneur du LOSC en ligue 1 depuis 1997. (@OptaJean) pic.twitter.com/aJvxfzuYft — Actu Foot (@ActuFoot_) 16 septembre 2017

Le tweet “on n’est jamais mieux servi en fait-divers que par soi-même”

Évacuation des rédactions NE et VDN suite à la découverte de poudre blanche dans un courrier. #syndromeantrax pic.twitter.com/CG2r1dg3AK — Anne Courtel (@AnneCourtel) 20 septembre 2017

Ce contenu est © DailyNord. Si cet article vous intéresse, vous pouvez reprendre un extrait sur votre site (n'excédant pas la moitié de l'article) en citant bien évidemment la source. Si vous désirez publier l'intégralité de l'article, merci de nous contacter.

Réagir à cet article

La rédaction de DailyNord modère tous les commentaires, ce qui explique qu'ils n'apparaissent pas immédiatement (le délai peut être de quelques heures). Pour qu'un commentaire soit validé, nous vous rappelons qu'il doit être en corrélation avec le sujet, constructif et respectueux vis-à-vis des journalistes comme des précédents commentateurs. Tout commentaire qui ne respecterait pas ce cadre ne sera pas publié. Evidemment, DailyNord ne publiera aucun contenu illicite. N'hésitez pas à avertir la rédaction à info(at)dailynord.fr (remplacer le "at" par "@") si vous jugiez un propos ou contenu illicite, diffamatoire, injurieux, xénophobe, etc.