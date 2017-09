Les livres avec Eulalie Par Eulalie | 07H00 | 18 septembre 2017

Le Pôle magnétique, Jean-Yves Plamont

Jean-Yves Plamont est, à ce jour, un grand poète méconnu. Cela, malgré un premier ouvrage original, Pour mon ours blanc, publié en 2008 aux éditions l’idée bleue. Grâce à un second recueil regroupant en fait trois micro-livres : Le Pôle magnétique, Tout feu tout glace et Écran de neige à la thématique glaciaire évidente, Jean-Yves Plamont devrait enfin obtenir une audience beaucoup plus large !

Dans Le Pôle magnétique, roman d’amour miniature, l’auteur-narrateur, accompagné de sa muse Katarina, met en scène un médecinexplorateur, prénommé Diego, qui débarque un jour au pôle Nord et fréquente, pour faire court, des pingouins aux mœurs anthropomorphiques. Dans ce décor qui transporte avec lui une atmosphère de solitude et d’étrangeté : « La baleine bleue de 18 h 40 est passée avec 10 minutes de retard », on nage dans le non-sens et le farfelu.

Chez Jean-Yves Plamont, on est toujours sur le fil, entre nostalgie et drôlerie… Puis, le poète se rêve hôte de la patinoire de Genève dans Tout feu tout glace ou champion de luge pour séduire sa belle Katarina dans Écran de neige : « Katarina m’attend / à la sortie du circuit de bobsleigh / puis tout va très vite », sans négliger une part d’autodérision : « J’ai déprimé à Avoriaz / j’ai été primé à Chamonix / je ne suis jamais au bon endroit. »

Il faut aussi insister sur la structure éclatée, kaléidoscopique de l’écriture de Jean-Yves Plamont : la modernité

s’y moque des complexités de l’écriture dans une rafraîchissante naïveté, où le non-sens, les jeux de mots, la créativité et la fantaisie surgissent à chaque petit texte. Ses poèmes sont réjouissants et inventifs. Vous en sortirez ragaillardis. « Mon médecin lugiste me rassure / à huit jours du Championnat de luge / je suis dans une forme olympique. »

Si vous avez fui la poésie contemporaine, lisez au moins Jean-Yves Plamont.

François-Xavier Farine

Pôle magnétique

Cadex éditions

octobre 2016

51 p. – 12 €

