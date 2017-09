Lu, vu, entendu Par DailyNord | 17H05 | 06 septembre 2017

Le nouveau haut commissaire à l’économie sociale et solidaire est nordiste

A l’issue du conseil des ministres d’aujourd’hui, Christophe Itier, candidat La République en Marche malheureux aux législatives dans la première circonscription du Nord, a été officiellement recasé comme “haut commissaire à l’économie sociale et solidaire et à l’innovation sociale”, nommé par le premier ministre Edouard Philippe et le ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot.

D’après le communiqué, Christophe Itier sera “chargé d’élaborer, dans la concertation avec les acteurs, une feuille de route de l’ESS et un nouveau schéma d’organisation national et territorial afin de renforcer la capacité d’action et la fonction de coordination de l’administration en charge de l’ESS”. Ca tombe plutôt bien car la région a été l’une des pionnières en la matière. C’est aussi une promotion importante pour le Monsieur Macron du Nord : ancien président du Mouves (Mouvement des entrepreneurs sociaux) et actuel directeur général de l’association La Sauvegarde du Nord, il avait été battu d’une courte tête par Adrien Quatennens, sorte de Méluch’junior.

