Gérald Darmanin = Jérôme Cahuzac

Pioché dans Le Journal du Dimanche hier : “Gérald Darmanin, c’est le Jérôme Cahuzac de Macron“. L’auteur de cette pique ? Michel Sapin, l’ancien ministre de l’Economie et des Finances sous François Hollande qui estime que le ministre de l’Action et des Comptes Publics a “la même suffisance, la même arrogance, le même sadisme quand il convoque chaque ministre un à un pour lui dire qu’il dépense trop“.

On doute que le premier adjoint tourquennois (et oui, depuis samedi, il n’est plus maire… enfin !) apprécie la comparaison avec le ministre qui avait plombé les débuts de Hollande avec ses comptes cachés.

Coïncidence amusante (ou pas) : Jérôme Cahuzac avait menti à l’Assemblée Nationale, suite à une question de Daniel Fasquelle, le nouveau meilleur ennemi de Gérald Darmanin.

Un peu plus de DailyNord ?

Ce contenu est © DailyNord. Si cet article vous intéresse, vous pouvez reprendre un extrait sur votre site (n'excédant pas la moitié de l'article) en citant bien évidemment la source. Si vous désirez publier l'intégralité de l'article, merci de nous contacter.

Réagir à cet article

La rédaction de DailyNord modère tous les commentaires, ce qui explique qu'ils n'apparaissent pas immédiatement (le délai peut être de quelques heures). Pour qu'un commentaire soit validé, nous vous rappelons qu'il doit être en corrélation avec le sujet, constructif et respectueux vis-à-vis des journalistes comme des précédents commentateurs. Tout commentaire qui ne respecterait pas ce cadre ne sera pas publié. Evidemment, DailyNord ne publiera aucun contenu illicite. N'hésitez pas à avertir la rédaction à info(at)dailynord.fr (remplacer le "at" par "@") si vous jugiez un propos ou contenu illicite, diffamatoire, injurieux, xénophobe, etc.