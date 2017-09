Entre ligne politique et effritement possible de la majorité, la députée du Pas-de-Calais joue les oiseaux de mauvais augure

Fortement pressentie pour le Perchoir cet été, Brigitte Bourguignon, députée LREM du Pas-de-Calais, joue-t-elle les oiseaux de mauvais augure ? “La première fois que j’ai vu Edouard Philippe, je lui ai clairement indiqué que j’étais de gauche, dit-elle à l’Opinion. La droite républicaine et la gauche pragmatique peuvent réussir ensemble mais il faut sortir des slogans. A l’Assemblée, il n’y a pas encore de véritable ligne politique. Mais au fur et à mesure que l’on va rentrer dans les vrais débats politiques, comme le budget ou la PMA, on va perdre des députés qui jugeront que la majorité penche trop à droite ou trop à gauche.” Une ligne politique pas encore là, une majorité qui va perdre des députés… un avertissement de l’ancienne socialiste ?

