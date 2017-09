Au LOSC, roulez jeunesse !

On se doutait que le LOSC boxait dans la catégorie des effectifs les moins expérimentés d’Europe. C’est bien le cas : selon l’Observatoire du football CIES, le club entraîné par Marcelo Bielsa est le plus jeune des cinq grands championnats européens (via les compositions d’équipes des premiers matchs). La moyenne d’âge est de 22,88 ans, tandis que le RB Leipzig est deuxième avec 23,37. L’Olympique lyonnais, qui figure aussi dans ce classement, compte par exemple une moyenne d’âge de 25,19 ans.

Ceci peut-il expliquer les pour le moment piteux résultats des Nordistes (dix-septième du championnat) ?

