ENQUETE DailyUne Par Gaëtane Deljurie | 10H18 | 20 septembre 2017

A Béthune : le maire fait fermer le beffroi, l’association Koan en fait les frais

L’association Koan n’arrive pas à se faire entendre du nouveau maire de Béthune. En 2011, à l’occasion de Béthune capitale régionale de la culture en 2011, elle avait mis en place un ambitieux “beffroi numérique” pour mettre en valeur le monument (inscrit depuis au patrimoine mondial de l’UNESCO). Lorsqu’Olivier Gacquerre, élu en 2014, a décidé de fermer le beffroi en 2016, il a aussi fait fi de cette installation initiée par son prédécesseur et rival qui avait coûté… 120 000 euros.

“Une situation de blocage totale avec la municipalité de Béthune” : c’est ce qu’est en train de vivre l’association Koan. Existante depuis dix ans, l’association mène de nombreuses actions culturelles, des “projets collectifs citoyens” dans les quartiers, que ce soit en prison ou pour Lille 3000. L’un de ses grands projets en 2011 a été de créer un observatoire multimédia à Béthune, dans le cadre de la ville capitale culturelle régionale.

Ce projet, rebaptisé depuis “Beffroi numérique”, avait été financé à l’époque par le ministère de la culture, la communauté de communes anciennement baptisée Artois Comm’ et la Ville de Béthune, pour un budget total de 120 000 euros. A la clef,

Cet extrait vous est offert par DailyNord. Pour lire l'intégralité de l'article, il faut vous abonner (5 euros par mois, pass pour une journée à 1 euro) : pour vous abonner, cliquez ici. Si vous êtes déjà abonné, vous pouvez vous identifier par ici : Identifiant Mot de passe Remember me Mot de passe perdu ? Pour toute question concernant l'abonnement (tarifs, fonctionnement, comment faire si je suis une collectivité, etc), n'hésitez pas à nous écrire à abonnement(at)dailynord.fr

Un peu plus de DailyNord ?

Ce contenu est © DailyNord. Si cet article vous intéresse, vous pouvez reprendre un extrait sur votre site (n'excédant pas la moitié de l'article) en citant bien évidemment la source. Si vous désirez publier l'intégralité de l'article, merci de nous contacter.

Réagir à cet article

La rédaction de DailyNord modère tous les commentaires, ce qui explique qu'ils n'apparaissent pas immédiatement (le délai peut être de quelques heures). Pour qu'un commentaire soit validé, nous vous rappelons qu'il doit être en corrélation avec le sujet, constructif et respectueux vis-à-vis des journalistes comme des précédents commentateurs. Tout commentaire qui ne respecterait pas ce cadre ne sera pas publié. Evidemment, DailyNord ne publiera aucun contenu illicite. N'hésitez pas à avertir la rédaction à info(at)dailynord.fr (remplacer le "at" par "@") si vous jugiez un propos ou contenu illicite, diffamatoire, injurieux, xénophobe, etc.