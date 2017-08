RÉFLÉCHISSONS UN PEU Rebrousse-poil Par DailyNord | 17H00 | 03 août 2017

Rouler à gauche dans les Hauts-de-France : d’autres idées folles pour attirer les Anglais

La petite sortie de Xavier Bertrand a fait le buzz. Lors d’une conférence face à des investisseurs, le président de Région a déclaré : “Je rêve de voir les Britanniques venir ici et qu’on les laisse conduire à gauche à Calais, ou ailleurs dans les Hauts-de-France. Ça montrerait qu’ils sont les bienvenus.” Une boutade… qui petit à petit a fait son chemin. Une journée conduite à gauche serait envisagée dans un périmètre délimité de Calais. “Parfois de grands projets peuvent naître d’idées folles“, ajoute Xavier Bertrand. Eh bien, nous, nous avons encore quelques idées saugrenues en stock pour attirer les Britanniques dans nos filets.

Construire une mini-réplique de ville anglaise sur le site de l’ancienne jungle

Plutôt que de réaliser une obscure zone naturelle dans une région qui n’en a absolument pas besoin, bétonnons l’ex-jungle avec une mini-réplique (mais avec des bâtiments à taille réelle) d’une ville anglaise. Avec Westminster, Big Ben, Oxford Street, un pub anglais, toussa. Comme ça, les Britanniques accourront voir cette ville so English en France et en plus, ils ne seront pas dépaysés. Ne raccrochez pas, l’idée n’est pas si folle : il existe une ville en Chine (Thames pour la citer) bâtie sur ce modèle…

Rendre Calais à l’Angleterre

