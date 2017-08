Neymar : et le tweet le plus drôle nous vient du Président d’Amiens Métropole

Il n’y a pas de raison que DailyNord ne profite pas des clics frénétiques des internautes sur le nom “Neymar”. Ça tombe bien, le tweet d’un régional nous a bien fait sourire. Celui du président d’Amiens-Métropole, Alain Gest, qui ironise alors que PSG affronte le Petit Poucet de la Ligue 1 demain.

En recrutant Neymar in extremis,le PSG prend enfin Amiens au sérieux 👍 — Alain Gest (@Alain_Gest) 2 août 2017

