Par Eulalie | 14 août 2017

Métropole suivi de Un incident, Vincent Farasse

Ça commence comme un roman d’aujourd’hui : plusieurs scènes dialoguées se juxtaposent pour nous faire découvrir l’intimité de six personnages fortement typés, représentant pourtant un éventail assez large et varié de notre société contemporaine. L’action se passe à Paris, mais pourrait advenir dans n’importe quelle autre grande ville, d’où le titre.

Une traductrice qui ne vit pas encore de son art donne son corps en spectacle dans un club de strip-tease. Son mari ingénieur au chômage cherche du boulot. Une femme d’origine maghrébine fait des ménages à La Défense pour pouvoir élever seule ses deux enfants, tandis que son frère travaille comme manutentionnaire dans un supermarché pour payer chichement ses études de médecine, refusant de se laisser entretenir par sa jeune compagne, la fille d’un très riche financier qui se trouve être… un client assidu du cabaret coquin, fou amoureux de la strip-teaseuse citée plus haut !

Les fils qui relient les personnages les uns aux autres se tissent scène après scène, indice après indice — ne jamais oublier que dans le mot « texte » il y a tissage et textile ! – et l’on ne tarde pas à découvrir une autre métaphore du fil : celle du manipulateur qui tire les ficelles, le richissime financier sexagénaire, marionnettiste pervers de ce petit monde sur lequel il règne comme l’araignée sur sa toile.

Cette comédie de salon, du moins en apparence, tourne vite à l’allégorie, à la parabole évocatrice d’une société étouffante et malsaine où tout s’achète et tout se vend.

On retrouvera le même regard critique et le même engagement politique de l’auteur dans Un Incident, soliloque d’un homme assis sur un banc, ce qui tout de suite rattache la situation aux théâtres dits de l’absurde et du nouveau roman : Beckett, Duras, Pinget…

Après avoir été longtemps employé au service de maintenance d’une multinationale, cet homme naïf et ordinaire, persuadé que son DRH a toujours voulu son bien, s’est retrouvé au gré d’une restructuration d’entreprise au service commercial, puis finalement placardisé, ostracisé, avant d’être licencié « à l’amiable ».Il y a du Bartleby en lui, mais un Bartleby contemplatif et consentant, passif aussi comme les grands antihéros littéraires du XXe siècle : Bardamu, Roquentin, Meursault… ou encore le Bérenger de Ionesco.

Vincent Farasse poursuit ici, après Vinaver et Falk Richter, son exploration très personnelle du monde de l’entreprise, de l’aliénation au travail et des comportements inattendus de l’homme jetable.

Yannic Mancel

Actes Sud

janvier 2017

96 p. – 13 €

Article paru dans le n°24 de la revue Eulalie, publié par le Centre régional des Lettres et du Livre Nord – Pas de Calais

