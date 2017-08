Ligue 1 : Amiens peut-il s’en sortir ?

Ah, les oiseaux de mauvais augure : à peine en Ligue 1, et déjà, on prédit à Amiens la descente… L’Equipe s’intéresse à ces équipes qui ont découvert pour la première fois la Ligue 1 ces dernières années et leur destin à la fin de la saison. Et si l’on se réfère aux statistiques, c’est un chemin de croix qui attend les Picards. Seuls Guingamp et Evian-Thonon-Gaillard ont réussi à se maintenir au-delà du premier exercice dans l’élite, quand Châteauroux, Lorient, Le Mans, Istres, Boulogne-sur-Mer, Arles-Avignon, le Gazelec Ajaccio et Dijon ont replongé tout de suite au deuxième échelon national.

