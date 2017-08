Les livres avec Eulalie Par Eulalie | 15H29 | 28 août 2017

L’Envol, Guillaume le Chevalier

Ils ne sont pas un, mais deux à vouloir quitter le nid.

Sylvain, ado rêveur et timide, découvre au fil des paysages bretons une soif de liberté jusque là insoupçonnée. Soleil Fou, oisillon intrépide, aspire à s’affranchir de l’enfance et de ses contraintes pour enfin découvrir le monde. Les chemins du garçon et de l’oiseau vont se croiser et profondément les marquer.

Guillaume Le Chevalier continue à s’adresser aux jeunes lecteurs dans ce nouveau roman, en abordant des thèmes qui les concernent directement : trouver ses marques dans un nouvel environnement, construire et affirmer sa personnalité à l’aube de l’adolescence. Dans cet ouvrage, on remarque toutefois que l’envie de raconter une histoire s’efface quelque peu au profit d’une démarche plus documentaire, avec la volonté de nous initier et de nous sensibiliser à la cause des oiseaux marins.

Le Chevalier a visité une station de LPO (Ligue protectrice des oiseaux) en Bretagne et s’est visiblement passionné pour la découverte et l’étude des fous de Bassan. L’Envol est une bouffée d’air salé, au contenu parfois un peu didactique, mais servi par un style épuré et rafraîchissant. Au-delà de l’histoire un peu naïve, Le Chevalier n’hésite pas à aborder en filigrane le sujet de l’écologie, de l’urgence de préservation de la planète. Un rappel salutaire, plus ludique qu’alarmiste, qui saura rallier à sa cause tous les lecteurs petits comme grands.

Pauline Vallée

Editions Nord avril

juillet 2016

144 p. – 12 €

Article paru dans le n°24 de la revue Eulalie, publié par le Centre régional des Lettres et du Livre Nord – Pas de Calais

