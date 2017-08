VIGIE Tri sélectif Par DailyNord | 12H23 | 25 août 2017

Le twittomètre de la semaine : Lille à Londres, le dieselgate et les auto-promos de rentrée

Le tweet intéressé





Le tweet écolo

Le tweet qui dénonce

Le dieselgate a bien eu un impact sur la qualité de l’air à Bruxelles https://t.co/ma50ksB3nj — RTBF info (@RTBFinfo) 25 août 2017





Le tweet cocorico

Le Centre Hospitalier Régional Universitaire de #Lille encore dans le top 3 du #PalmaresHC. Un grand bravo aux personnels du @CHRU_Lille ! 💊 https://t.co/xgkVM8LQEr — Département du Nord (@lenord) 25 août 2017





L’auto-promo de rentrée

Augmentation du #PouvoirdAchat pour tous les salariés et ouvriers dès 2018 : pic.twitter.com/eMpab4Mo7R — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) 24 août 2017

L’optimisme forcené

